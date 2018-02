Německá SPD začíná hlasovat o vstupu do vlády. V průzkumech ji předstihla AfD

Výsledek vnitrostranického referenda bude podle očekávání těsný. Pokračování velké koalice, která Německu vládne od roku 2013, prosazuje především vedení SPD kolem úřadujícího předsedy Olafa Scholze a Andrey Nahlesové, jež by měla jako řádná předsedkyně v čele strany stanout v dubnu. Nahradit by tak měla Martina Schulze, který koalici s CDU/CSU dojednal a následně z čela strany odstoupil.

„Mladí sociální demokraté hlasovali proti velké koalici už při té minulé, v roce 2013. A jejich slova se potvrdila. Skutečně mohou říct: to, co jsme říkali v roce 2013, to nastalo. Strana se propadla o dalších pět procent ve volebních výsledcích,“ připustil Vladimír Handl z Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Tváří odporu proti velké koalici se stal v posledních týdnech Kevin Kühnert, předseda Mladých socialistů, mládežnické organizace SPD. Před časem například zahájil kampaň, jejímž cílem bylo nalákat do strany co nejvíce odpůrců velké koalice. Hlasovat v referendu budou moci ti, kteří vstoupili do 6. února.

Nejhlasitějšími odpůrci velké koalice jsou mladí sociální demokraté. Vadí jim dojednaná smlouva, ale především způsob fungování velké koalice, která podle nich dlouhodobě není pro zemi dobrá. SPD a CDU se podle jejich názoru za poslední léta programově příliš přiblížily, takže jsou někdy stěží k rozeznání. Sociální demokracie, kterou podle nich velká koalice oslabuje, by proto měla jít do opozice a programově i personálně se obnovit.

Ukazují to i dosavadní cvičná hlasování některých místních buněk. V jedné s částí Osnabrücku na severozápadě Německa takové hlasování podle magazínu Spiegel skončilo v poměru devět ku devíti, mezi mladými sociálními demokraty ve Fürthu nedaleko Norimberku zase 15 ku čtyřem v neprospěch vstupu do vlády.

Jsou si také vědomi toho, že žádná jiná většinová varianta se nerýsuje. Odmítnutí velké koalice by navíc dost možná vedlo k předčasným volbám, v nichž by sociální demokracie nejspíš znovu oslabila.

Sociální demokraty předstihla AfD

Pokud by se nyní v Německu konaly parlamentní volby, získala by sociální demokracie méně hlasů než protiimigrační a protiislámská strana Alternativa pro Německo (AfD). Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury INSA, který zveřejnil deník Bild. Sociální demokraté, kteří loni v září ve volbách dosáhli s 20,5 procenta hlasu nejhoršího výsledku od druhé světové války, by nyní podle průzkumu dostali ještě o pět procentních bodů méně.

Zatímco SPD by ve volbách nyní získala 15,5 procenta hlasů, protiimigrační AfD, která se loni stala třetí nejsilnější stranou v německém Spolkovém sněmu, by podle průzkumu dostala 16 procent hlasů. Stala by se tak druhou nejsilnější parlamentní stranou.

Konzervativní unie CDU/CSU by podle průzkumu v současnosti dostala 32 procent hlasů, tedy jen o 0,9 procentního bodu méně než při hlasování loni v září. CDU/CSU by tak byla více než dvakrát silnější než socialisté.

Svobodní demokraté (FDP) by podle agentury INSA dosáhli na devět procent hlasů, Levice na 11 a Zelení na 13. FDP a Zelení, kteří loni s CDU/CSU neúspěšně jednali o vzniku koaliční vlády, si v průzkumu oproti výsledku loňských voleb vyměnili čtvrtou a šestou příčku.

Podle aktuálního průzkumu by zisky křesťanských a sociálních demokratů nestačily na sestavení velké koalice, na jejímž pokračování se strany dohodly.