Starosta Buldozer obrátil čínské město v trosky. V rámci vládní strategie vysidlování

„Žiju tady přes šedesát let. Kdybych se odstěhoval, musím si zvykat v paneláku a za byt zaplatit. Kde na to mám vzít? Celá rodina vydělá pár tisíc měsíčně a chtějí po mně 150 tisíc juanů. Nikam se stěhovat nebudeme,“ láteří ta-tchuangský obyvatel Jang Čchi-jün.

Nevratné škody

Starostu, jehož obyvatelé přezdívají „Buldozer“, komunistická strana přeložila. Práce se zastavily. Zadluženost dosahuje téměř dvou miliard dolarů. Lidé žijí mezi troskami, jako by se nic nestalo. „Tak to zbořili. Jednou to opraví a bude dobře. Kdyby starosta zůstal, bylo by hotovo. Po jeho odchodu se tím přestali zabývat,“ míní Ta-tchungčan Čao Chaj-čchang.

Proměna starých ulic v nákupní zóny a budování kopií památek jsou v Číně běžné postupy. Nikde ale nemají takový rozměr jako v Ta-tchungu. Podle odborníků administrativa města napáchala nevratné škody. Obětovala původní historické budovy, které nebyly tak staré, jak si představovala, a vyrobila vlastní styl.

„Staré ulice zbořili a nové, které vytvořili, nemají s rekonstrukcí památek nic společného. Neexistuje nezávislá instance, která by odborně posoudila, co má historickou hodnotu. O všem rozhoduje stranické vedení města a úředníci nemají odvahu odporovat,“ popsal situaci nezávislý expert Tchang Ta-chua.