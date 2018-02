Našli jsme trosky zříceného letadla, tvrdí regionální úřady v Íránu

Iran Aseman Airlines do Evropy nesmí

Polosoukromé aerolinky jsou třetí největší íránskou leteckou společností co do počtu vlastněných letadel. Zajišťují především vnitrostátní dopravu, ale i některé mezinárodní lety. Podle agentury DPA Evropská komise nedávno tuto firmu kvůli stavu jejích letadel přidala na černou listinu aerolinek, které do zemí EU létat nesmějí.

Aerolinky Aseman mají na svém kontě dvě havárie. V roce 1994 se poblíž íránského města Natanz zřítil stroj F.28 s 66 lidmi na palubě a v srpnu 2008 Boeing 737 se 74 lidmi na palubě havaroval v Kyrgyzstánu. V obou případech neštěstí nikdo nepřežil.

Na technickém stavu íránských dopravních letadel se nepříznivě podepsaly dlouholeté mezinárodní sankce, jímž byl Írán vystaven.