Fico chce úspěšnou a atraktivní sociální demokracii v Česku, Slovensku, ale i v celé Evropě

Povím vám ze Slovenska následující poselství: Tím prvním je stanovit si nejvyšší cíle; na Slovensku opět chceme vyhrát volby a sestavit vládu, byla by to už 4. vláda za sebou. Máme jasnou vizi: soustředit se na přibližování životní úrovně lidí v SR k průměru EU. To je nejjednodušší program, jenž může soc. dem. nabídnout veřejnosti, chce-li být atraktivní.

Páté poselství: mezinárodní spolupráce. Nepodpoříte-li mě vy, neudělá to nikdo jiný. V soc. frakci EP vás budou považovat za vyvrhela, máte-li jiný názor, než který mají oni. Prosím o vzájemnou podporu a spolupráci, protože jinak nebudeme schopni jít dál.

Čekají nás volby do EP. Musíme spolu vymyslet vnitrostátní témata, jež budou tak atraktivní, že uspějeme i ve volbách do EP. Máme společné názory, ale v jednom jsme jinde než vy: naše účast v eurozóně. Z EU sílí tlak na účast v EU a eurozóně. My jí chceme být. Plně respektujeme váš názor na datum přijetí eura i výhrady k hloubce evropské integrace, ale nemá nám to bránit v hlubší spolupráci.

Na Slovensku máme na to, opět zvítězit, třeba i pod heslem, že když do pekla, tak na velkém bílém koni. Já jsem připravený na takovém bílém koni do pekla skočit.