Britský tisk stále žije aférou Corbyna. StB musela věřit, že je komunistický sympatizant, říká exšéf MI6

Bulvární The Sun publikoval komentář bývalého šéfa britské rozvědky MI6 Richarda Dearlovea, podle něhož byl Corbyn buď „neuvěřitelně naivní“, nebo přesně věděl, co se děje. „Přístup komunistů ke Corbynovi byl 'klasickou kultivací' typickou pro způsob, jakým (tajné služby) v sovětském bloku fungovaly,“ uvedl Dearlove.

„Pravé dokumenty ukazují, že (Corbyn) byl osloven a že jeho případ pokračoval, a to v době, kdy velmi nepřátelský český (míněno československý - pozn. red.) režim pronásledoval disidenty. Nezaměřili by se na něj, pokud by nevěřili, že je to komunistický sympatizant,“ konstatoval bývalý šéf MI6. Upozornil zároveň, že československé špiony využívala sovětská KGB jako předvoj.

Podobně v exkluzivním rozhovoru pro ČT mluvil i ředitel britského Centra pro bezpečnostní a zpravodajská studia (BUCSIS) Anthony Glees. „Dokumenty, jež nejsou žádné padělky a jsou pravé, zcela jasně ukazují, že z pohledu české StB byl Corbyn jejich agentem. Byl jejich zdrojem, a to velmi hodnotným,“ řekl Glees zpravodaji ČT Bohumilu Vostalovi.