Trump a Melania navštívili zraněné z floridské střelby. Úřady měly ohledně Cruze dvacítku hlášení

video Trump přijel do Parklandu, navštívil i zraněné ze středeční střelby

Podle mluvčí Bílého domu šel prezidentský pár zraněným vzdát úctu a hovořil také s personálem nemocnice. „Odvedli neuvěřitelnou práci. Lékař byl úžasný, viděli jsme mnoho lidí a jejich neuvěřitelná zotavení,“ uvedl Trump, který měl na programu i setkání se zástupci místní policie, aby je pochválil za zásah proti útočníkovi.

Úřady byly na Cruze opakovaně upozorňované

Šerif místní policie na tiskové konferenci řekl, že úřady obdržely v posledních letech kolem dvaceti hlášení ohledně obviněného střelce Nikolase Cruze.

„Budeme nadále pokračovat ve vyšetřování, chceme se pokusit zjistit, proč tento vrah udělal to, co udělal, co se z toho můžeme naučit a jak můžeme udržet naše děti v bezpečí. Takže každé z těchto hlášení budeme zpětně pečlivě zkoumat,“ uvedl šerif Broward County Scott Israel.