Lurdy si připsaly sedmdesáté nevysvětlitelné uzdravení. Zázraky živí ekonomiku poutního města

Devětasedmdesátiletá řádová sestra Bernadette Moriauová nemohla desítky let kvůli bolestem normálně chodit. Všechno zmizelo v roce 2008; krátce poté, co navštívila poutní místo v jihofrancouzských Lurdách.

Církev se zázraky šetří

Skutečný zázrak – sedmdesátý uznaný – nebo vykonstruovaná senzace? Otázka, kterou si lidé kladou už 160 let. Tedy od chvíle, kdy v Lurdách měla mladá dívka opakovaně spatřit Pannu Marii a odhalila světu léčivý pramen. Ani s ní si ovšem nakonec vědecké kruhy neví rady: zemřela v roce 1879 a její tělo se údajně nerozkládá.

Doložit jakýkoliv lurdský zázrak ale není jednoduché. Od roku 1954 každý případ detailně prověřuje Mezinárodní lékařský výbor. „V případu Bernadette Moriauové jsme si jistí, že neexistuje žádné jiné vysvětlení. Co se týče léčby, dělala všechno, co je lékařsky nebo lidsky možné bez jakéhokoliv výsledku,“ uvedl Sandro de Franciscis, předseda Úřadu pro lékařská pozorování v Lurdách.

Poslední slovo má ale vždy církev. „Nakonec nechají říct poslední slovo biskupa té diecéze nebo toho regionu, odkud ten uzdravený člověk pochází,“ dodává Kateřina Koubová, šéfredaktorka Katolického týdeníku a bývalá zpravodajka ve frankofonních zemích.

Církev s uznáváním zázraků v Lurdech šetří a jednotlivé případy zkoumá i řadu let. Od roku 2010 vyhlásila jen tři. „Svým způsobem za tím stojí trošku i strategie církve. Jednotlivá uzdravení, celkové uzdravení a nějaký ten zázrak uznává až po uplynutí určité doby. To znamená, jako kdyby se to místo snažila udržovat při životě, jako kdyby přikládala do ohně,“ vysvětluje Petra Koudelková, odbornice na církevní komunikaci z Fakulty sociálních věd UK.