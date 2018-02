USA obvinily 13 Rusů a tři firmy z vměšování do prezidentských voleb

Ruský server Newsru.com s odvoláním na americké zdroje zveřejnil podrobnosti o obviněných:

Bystrov - generální ředitel AII, vedl i různé firmy, které agentura využívala pro krytí své skutečné činnosti. V letech 2015 a 2016 projednával s podnikatelem Prigožinem operaci ovlivnění amerických voleb.

Prigožin kontroloval společnost Concord, schvaloval a podporoval operace AII.

Burčik působil v AII přibližně od roku 2013; v říjnu následujícího roku povýšil na výkonného ředitele a odpovídal za plánování operací.

Krylovová pracovala pro AII od září 2013 do listopadu 2014. V dubnu 2014 byla ředitelkou a třetí nejvlivnější osobou ve firmě. V roce 2014 pod lživou záminkou navštívila USA, aby sbírala informace.

Polozov působil v AII od dubna 2014 do října 2016 jako pracovník technické podpory, měl na starosti také nákup amerických serverů, s jejichž pomocí agentura kryla svou činnost v USA.

Bogačovová pracovala v AII jako tlumočnice přinejmenším od dubna do července 2014 a rovněž navštěvovala USA kvůli sběru informací.

Bovdaová patřila k pracovníkům AII od listopadu 2013 do října 2014 mimo jiné jako vedoucí tlumočníků.

Bovda byl pracovníkem AII ve stejné době jako zástupce vedoucí tlumočníků.

Aslanov vstoupil do organizace přibližně v září 2014, patřil k vedoucím v oddělení tlumočníků a také měl na starosti řadu operací zaměřených na ovlivnění prezidentských voleb. Byl také generálním ředitelem firmy Azimut, přes kterou Prigožinův holding Concord financoval AII.

Podkopajev byl zaměstnán v AII v červnu 2014 jako analytik v oddělení tlumočníků, měl na starosti monitorování politické situace v USA a výběr obsahu pro sociální sítě.

Vasilčenko pracoval v Prigožinově organizaci od srpna 2014 do září 2016. Měl na starosti obsah mnoha účtů, které AII založila na sociálních sítích, vydával se přitom za Američana.

Kaverzinová byl zaměstnána v AII v říjnu 2014 jako překladatelka a také spravovala na sociálních sítích účty fiktivních Američanů, které využívala k publikaci sdělení zaměřených na prezidentské volby.

Venkov vstoupil do AII zhruba v březnu 2015 jako překladatel a obsluhoval na sociálních sítích několik falešných účtů, které byly prezentovány jako účty patřící Američanům.

Zdroj: ČTK