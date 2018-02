Stany plné bazénů ve vyprahlém Jordánsku. Ve vodě nejprve plavou ryby a pak roste zelenina

Vyprahlé Jordánsko a stany plné nádrží s vodou, kontrast působící až příliš rozmarně. Na rodinné farmě v Jordánsku spojili chov ryb s pěstováním zeleniny. Rostliny přitom nesázejí do suché půdy, ale přímo do nádrží s vodou, ve které zůstávají živiny z rybí potravy. Je to jeden ze způsobů, jak šetřit vodou v zemědělství a zároveň zajistit dostatek jídla.