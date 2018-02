Běženci z Afriky se snaží do Francie dostat přes Alpy. V Briançonu jim pomáhají stovky místních

video Události: Běženci z Afriky se snaží do Francie dostat přes Alpy

Téměř každý večer dobrovolníci vyrážejí na hřebeny a pátrají po skupinkách uprchlíků. Ti se obávají četníků, kteří by je převezli zpátky do Itálie.

V mrazivých teplotách dostávají uprchlíci na další cestu třeba i rukavice. Do aut je hlídky většinou neberou, také kvůli četníkům. Za převoz běženců by jim totiž mohl hrozit postih. Zbývajících pár kilometrů do Briançonu tak musí dojít pěšky.

„Je to velmi nebezpečné. Nemůžeme chodit po silnici, musíme to brát přes hory,“ uvedl jeden běženec ze západní Afriky.

Všichni dobrovolníci svůj postup vysvětlují stejně: nemohli se prý tvářit, že nevidí, jak jim uprchlíci chodí pod okny. Zvlášť v zimě navíc považují za svou povinnost pomáhat komukoli, kdo se v horách dostane do nouzové situace.