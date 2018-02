Britský ministr obrany označil šéfa labouristů Corbyna za zrádce. Reagoval na jeho schůzky s StB

Britský ministr obrany kritizoval Corbyna poté, co bulvární list The Sun ve čtvrtek otiskl článek s titulkem „Corbyn a špión komoušů“, v němž informoval, že se tehdejší labouristický poslanec Corbyn setkal ve druhé polovině 80. let nejméně třikrát s agentem československé tajné služby.

Mluvčí Corbyna v reakci na to bývalého šéfa MI6 kritizoval s tím, že by neměl přikládat důvěryhodnost falešným pomluvám, když sám „byl zapojen do nechvalně proslulé pochybné dokumentace“, která (v roce 2003) pomohla přivést Británii do „katastrofální války v Iráku“.

Kytka: Williamson se silnými výroky snaží posílit si pozici

Podle spolupracovníka ČT v Londýně Ivana Kytky aféra konec Corbynovy politické kariéry rozhodně neznamená. „Musíme tu informaci chápat v kontextu stálého politického boje,“ řekl. „Corbyn je vnímán jako vážné nebezpečí a labouristická strana jako vážný kandidát na stranu, která může vyhrát volby a ustavit příští britskou vládu.“

V úvahu je také podle Kytky potřeba vzít, že Williamson je považován za jednoho z možných nástupců Mayové a silnými výroky se prý snaží vyvolat pozornost a posílit svou pozici.

Podle Kytky historici nepřikládají informacím, které se mohla československá rozvědka od Corbyna dozvědět, velkou váhu. „Byl tenkrát, řekněme, na ultralevém křídle labouristické strany, byl zastáncem jednostranného jaderného odzbrojení, byl velkým zastáncem jednostranných odzbrojovacích kroků. I když jeho praktický vliv na tehdejší britskou politiku byl minimální, tak to nejspíš byla témata, která se československá rozvědka snažila rozvíjet a hledat detaily,“ řekl.

Fakta, která členové rozvědky uváděli, navíc podle něj „mohla být nafouknutá a nadsazená“.