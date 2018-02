Chudobné Kosovo deset let po vyhlášení samostatnosti budí vášně. Srbsko se ho nevzdává

Právě zavražděný Ivanović byl před časem obviněn z válečného zločinu, Tesař i Šanc věří, že zcela neprávem. Podle Tesaře to může být určitá paralela se zvláštním soudem, snaha vyvážit potenciální obviněné z albánské strany.

Premiér Ramush Haradinaj i prezident Hashim Thaçi podcenili rozhodnost a výdrž veteránské organizace. Ta nechce, aby zákon měl formu mezinárodního závazku, a trvá na vytvoření domácího soudu. Ten by plnil stejnou funkci, ale existovalo by riziko, že bude snadno ovlivnitelný a politici by jej mohli jednoduše zrušit.

Kosovo chce do EU. Plány mu hatí nevyřešené hranice

Loni kosovský premiér Haradinaj vyjádřil přesvědčení, že by Kosovo mohlo do března 2018 získat bezvízový styk s EU. Prezident Hashim Thaçi to nastínil i v prioritách zahraniční politiky, které nedávno vyhlásil, ale podle Filipa Tesaře jde spíš o snahu připsat si body. I pozorovatelé něco takového vidí zatím jako nereálné. Kosovo by muselo nejprve splnit všechna stanovená kritéria, mezi dvě hlavní patří především vytyčení hranic s Černou Horou a pokrok v boji s korupcí.

Spor o cípek náhorních pastvin, které spadají do „území nikoho“, nechal kosovskou veřejnost chladnou stejně jako případ hranic s Makedonií. Ovšem vytyčení demarkační linie s Černou Horou je spojeno se silným příběhem malé skupiny válečných veteránů, vlastně pastevců, kteří území využívají.

Tito kosovští Albánci se přihlásili ke Kosovské osvobozenecké armádě UÇK, přestože neměli fyzické spojení s oblastí kontrolovanou povstalci. Sami se k UÇK dostali horskými stezkami a vytvořili 136. brigádu. Populární příběh z novodobé historie se ještě propojil s událostmi z konce 19. století. Tenkrát se Albánci z této oblasti postavili na odpor Černé Hoře, jíž měl po Berlínském kongresu tento cípek země připadnout. Povstali se zbraní v ruce a závěry Berlínského kongresu byly revidovány v jejich prospěch.