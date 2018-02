Vyznavač mnohoženství Zuma přestál řadu skandálů i pokusů o odvolání. V čele JAR byl od roku 2009

Jacob Gedleyihlekisa Zuma se narodil v natalské vesnici Nkandla, kde v mládí pásl dobytek. Ve svých 17 letech vstoupil do Afrického národního kongresu (ANC). Jeho politickým učitelem byl zastánce nekompromisního postoje a dlouholetý vůdce ANC a Jihoafrické komunistické strany v provincii KwaZulu-Natal Harry Gwala.

V roce 1963 se Zuma dostal do vězení za nezákonné opuštění země kvůli vojenskému výcviku. Během výkonu trestu se mimochodem stal vášnivým šachistou. Za mřížemi strávil deset let na ostrově Robben, kde byl vězněný i Nelson Mandela.

Po propuštění v roce 1979 odjel do exilu. Žil v Mosambiku či Zambii. Do vlasti se vrátil začátkem 90. let, kde pokračoval v politice. V červnu 1999 se stal viceprezidentem JAR. Na postu vystřídal Thaba Mbekiho, který byl tehdy zvolen hlavou státu. O šest let později jej ale Mbeki z funkce viceprezidenta odvolal kvůli aféře obchodování se zbraněmi.