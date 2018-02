Předseda labouristů Corbyn v 80. letech předal citlivé informace agentovi StB, píše The Sun

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn byl koncem 80. let ve spojení s agentem československé Státní bezpečnosti (StB). Podle archivních dokumentů, které zveřejnil deník The Sun, Corbyn agenta mimo jiné varoval před chystaným zátahem britských tajných služeb na prosovětské špiony. Podle mluvčího labouristů měl Corbyn za to, že dotyčný je diplomatem, a netušil, že jde o agenta. The Sun dokumenty údajně obdržel z archivu v Praze. Ten potvrdil existenci agenta, o kterém The Sun píše, informace o Corbynovi prověřuje.