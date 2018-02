Vedení německé SPD navrhlo na předsedkyni Nahlesovou. Razantní političku levého křídla strany

Martin Schulz skončil v čele německé sociální demokracie (SPD). Dvaašedesátiletý politik, který chtěl tento post původně opustit začátkem března, to řekl na tiskové konferenci v Berlíně. Do funkce navrhl šéfku poslanců SPD Andreu Nahlesovou, kterou podpořilo i vedení strany. Sedmačtyřicetiletou dlouholetou sociální demokratku, jejíž nominace se neobešla bez kontroverzí, by měl do čela strany zvolit mimořádný dubnový sjezd.