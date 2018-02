Pro Uzbeka, který vjel ve Švédsku do lidí, žádá státní zastupitelství doživotí

Státní zastupitelství požaduje, aby Uzbek dostal trest doživotního vězení. Podle něj totiž nezabil jen pět lidí, ale ohrozil na zdraví i na životě dalších 150. Po odpykání případného trestu by měl být ze Švédska podle návrhu prokuratury vyhoštěn.

Uzbek chtěl potrestat Švédsko za boj proti IS

Akilov, kterému bude ve středu 40 let, u soudu řekl, že chtěl svým činem potrestat Švédsko za členství v mezinárodní koalici bojující proti organizaci Islámský stát (IS) v Iráku a Sýrii a donutit ho, aby z ní vystoupilo. Uzbek přísahal věrnost IS, radikální organizace se ale podle agentury AFP k jeho činu nikdy nepřihlásila.