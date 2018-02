Babiš definitivně prohrál soud se slovenskými historiky, zda byl ve svazcích StB oprávněně

„Koho by měli lidé se stejným problémem, jako má Andrej Babiš, žalovat namísto ÚPN, není jasné. Po rozsudku Ústavního soudu se mluvilo o tom, že by to mohlo být ministerstvo vnitra, které je v jistém smyslu pokračovatelem Státní bezpečnosti. Jenže ministerstvo záhy prohlásilo, že se necítí být organizací, která by v těchto případech měla být žalována. Babiš už na podzim řekl, že se chce soudit dál - koho ale bude žalovat, nejspíš neví v tuto chvíli ani on sám.“