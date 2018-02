Důvěrnice jihokorejské exprezidentky dostala 20 let vězení za korupci

„Provinění obžalované jsou velmi vážná,“ řekl soudce. Žena podle něj využívala „dlouhodobých soukromých vazeb“ na exprezidentku k tomu, aby získala úplatky a „široce zasahovala do státních záležitostí“.

Čche Son-sil podle obžaloby využívala mimo jiné svých styků s prezidentkou a nutila jihokorejské firmy, aby darovaly miliony dolarů jejím nadacím. Skandál se týkal i největší jihokorejské firmy Samsung, jejíhož šéfa I Če-jonga soud loni v srpnu poslal na pět let do vězení za úplatkářství. Letos v únoru byl překvapivě propuštěn.

Exprezidentka dříve přiznala, že své důvěrnici poskytovala koncepty svých projevů a nechávala ji do nich zasahovat. Média v zemi spekulovala, že Čche vedle zasahování do projevů měla také možnost nahlížet do tajných spisů a ovlivňovat personální i politické záležitosti v zemi, ačkoli neměla žádnou oficiální funkci.

Soud také poslal za úplatkářství na dva a půl roku za mříže šéfa nadnárodního konglomerátu Lotte Group Sin Tong-pina. Důvěrnice Čche Son-sil podle obžaloby výměnou za různé výhody získala od Lotte sedm miliard wonů (133 milionů korun). Firma pochybení už dříve odmítla.

Bývalá prezidentka Pak Kun-hje byla odvolána z funkce a vzata do vazby loni v březnu. V soudním procesu, který pak začal v květnu, čelí obvinění ze zneužití pravomocí. Údajně přiměla firmy k poskytnutí úplatků ve výši desítek milionů dolarů a zpronevěřila až 3,8 miliardy wonů (72 milionů korun) z fondů tajných služeb. Exprezidentka vinu odmítá.