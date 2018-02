Severokorejská delegace z Pchjongčchangu odjela. V hledišti zůstaly jen roztleskávačky

Možnost, že by Spojené státy a Severní Korea začaly hledat cestu pro diplomatická jednání, naznačil pro list Washington Post americký viceprezident Mike Pence. Bílý dům i spojenci by v regionu dál tlačili na Pchjongjang, aby opustil svůj jaderný program. Zároveň by dál vyjednávali, což by mohlo vyústit až v přímé rozhovory mezi USA a KLDR. Delegace komunistické země ale už z dějiště zimní olympijských her odjela a v hledišti zůstaly akorát severokorejské roztleskávačky.