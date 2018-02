Po sebevraždě Robina Williamse přibylo lidí, kteří si vzali život. Negativní vliv mohla mít média

„Vlastně mě to nepřekvapuje. Žijeme bohužel v době ikon, to znamená, že se spousta lidí a hlavně těch mladších upíná ke známým osobnostem a i žijí jakoby zástupně jejich život nebo hodnoty,“ míní psycholog Jiří Šípek.

Ani autory dotčeného výzkumu to nepřekvapilo. Pečlivě sesbíranými údaji chtěli upozornit na možný vliv médií. Některá důrazem na detaily o Williamsově smrti vytvářela skoro až návod. Sesbíraná data ukazují, že metoda Williamsovy sebevraždy se pak objevovala častěji i mezi dalšími lidmi, kteří se rozhodli připravit o život.

Média ale nebyla v šíření zpráv o sebevraždě osamocena, roli nesly také sociální sítě. Když se dvacet let před Williamsem zabil zpěvák Kurt Cobain, sebevražd přibylo jen mírně. Podle jedné studie právě proto, že média se tehdy zachovala odpovědněji a sociální sítě neexistovaly.

Vyhněte se detailům, radí Světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace proto loni vydala nové rady jak o těchto zprávách informovat. Patří mezi ně absence detailů a zahrnutí kontaktu na krizovou linku. Často pak stačí ukázat to dobré.

„Jestli by se třeba v životě toho konkrétního člověka, který ze zoufalství odešel z různých důvodů, nenašlo nějaké poselství. Nejenom to, že to zabalil, ale že tam byly také pozitivní věci, které stojí ostatním, kteří ho tak milovali, za to, aby v nich pokračovali,“ uvedl psycholog Šípek.