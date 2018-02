Německo je zavalené azylovými žalobami. Vláda chce práci soudů zrychlit

Německý správní soud má nejvíc práce za posledních patnáct let. Azylovými žalobami se v Berlíně zabývají všichni soudci, a zatímco dříve šlo o výjimku, dnes se jedná o pravidlo. „Zhruba 13 600 běžících žalob se týká azylu. To jsou téměř dvě třetiny všech zahájených řízení,“ uvedl soudce správního soudu v Berlíně Stephan Groscurth.

Podobně to vypadá v dalších spolkových zemích, protože na soudy se obrací téměř všichni odmítnutí žadatelé o azyl. Jak ti, kterým hrozí návrat do vlasti, tak ti, kteří dostali jen takzvanou doplňkovou ochranu, a nemohou tak do Spolkové republiky přivést nejužší rodinu.

„U soudů první instance v současnosti leží celkem 370 tisíc azylových žalob. Podle statistik je každá druhá úspěšná. U Syřanů a Afghánců je poměr ještě vyšší. Stát se ale pravidelně odvolává a v dalším kole mívá úspěch,“ uvedl zpravodaj ČT Václav Černohorský.