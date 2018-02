Vlaky se srazily ve 12:45 v obci Niklasdorf asi čtyřicet kilometrů severozápadně od Štýrského Hradce. Trať, která obcí prochází, spojuje Vídeň s korutanskou metropolí Klagenfurtem.

Podle Die Presse šlo o vlak Eurocity, který mířil z Grazu do německého Saarbrückenu, a spoj lokální vlakové linky.

Schweres Zugunglück in Niklasdorf https://t.co/r1DN1DZx2g pic.twitter.com/pF6r2JO8o5 — LeobenNews (@LeobenNews) February 12, 2018

Příčina neštěstí zatím není známa, přesnější informace zatím neposkytla policie ani dopravní společnost ÖBB. Na místě jsou podle agentury APA asi dvě desítky sanitek.

At least one person killed and 20 injured after two trains collided at a train station in Niklasdorf, Austria. Emergency services are in scene conducting a search and rescue operation https://t.co/8OYE3bybKc via @News_Executive #Europe pic.twitter.com/dtG5eG0Lp7 — Live Eurasia Map (@eurasiamap) February 12, 2018

Připravujeme podrobnosti.