V Iráku zůstalo přes 130 tisíc poškozených domů. Obnova země vyjde na desítky miliard dolarů

9. června 2014: Po několikadenních bojích obsadili radikálové z organizace Islámský stát v Iráku a Levantě (ISIL), což je sunnitská organizace údajně dříve napojená na Al-Káidu, severní provincii Ninive včetně jejího správního střediska Mosulu.

29. června 2014: ISIL vyhlásil na dobytém území Iráku a Sýrie takzvaný chalífát (vládu hlavy muslimské obce) pod názvem Islámský stát (IS). Do jeho čela se postavil dosavadní vůdce ISIL abú Bakr Bagdádí.

2. srpna 2014: IS dobyl města Sindžár a Zumár v oblasti, kterou obývají především příslušníci kurdské náboženské menšiny jezídů. Těm dali islamisté ultimátum, aby buď přestoupili na islám, nebo je čeká smrt. Členové IS pozabíjeli tisíce příslušníků této komunity. Sindžár byl z držení IS dobyt kurdskými jednotkami 13. listopadu 2015.

7. srpna 2014: Islamisté se zmocnili tří měst v blízkosti iráckého Kurdistánu včetně největšího křesťanského města v zemi Karakúše – na útěku byly desítky tisíc křesťanů. Americký prezident Barack Obama povolil přesné letecké údery v Iráku, které začaly o den později. Operace byla v říjnu nazvána Inherent Resolve (Bytostné odhodlání).

20. srpna 2014: Bojovníci IS zveřejnili video se stětím amerického novináře a fotoreportéra Jamese Foleyho. Později byla zveřejněna další videa s popravami západních občanů.

19. září 2014: K leteckým útokům USA proti IS v Iráku se připojila Francie, v říjnu i Británie, Austrálie, Dánsko, Nizozemsko, Belgie či Kanada.

18. listopadu 2014: Vládní síly ovládly hlavní ropnou rafinerii ve městě Bajdží, kterou IS ovládal od června.

31. března 2015: Armáda vytlačila IS z města Tikrít, které islamisté obsadili v červenci 2014.



28. prosince 2015: Vládní síly zcela osvobodily město Ramádí, které ozbrojenci z IS dobyli v květnu.

26. června 2016: Irácké jednotky dobyly sunnitské město Fallúdža (50 kilometrů západně od Bagdádu).

13. listopadu 2016: Irácké jednotky dobyly starověké město Nimrúd (leží asi 30 kilometrů od města Mosul).

21. června 2017: Radikálové vyhodili do povětří slavnou mešitu an-Núrí s nakloněným minaretem z 12. století v iráckém Mosulu, z níž v roce 2014 Bagdádí vyhlásil chalífát.

9. července 2017: Premiér Hajdar Abádí oznámil, že armáda osvobodila Mosul. Irácká armáda zahájila osvobozování města 17. října 2016.

27. srpna 2017: Vládní jednotky dobyly město Tal Afar na severu Iráku u hranic se Sýrií, který byl posledním větším městem, jež IS v Iráku držel.

5. října 2017: Vládní vojáci dobyli město Havídža, poslední baštu IS na severu země; IS tak v Iráku kontroloval už jen pás území západně od Bagdádu u hranic se Sýrií.

17. listopadu 2017: Armáda dobyla město Ráva u syrské hranice, které bylo označováno za poslední útočiště IS v Iráku.

9. prosince 2017: Irácký premiér Hajdar Abádí ohlásil definitivní porážku Islámského státu v Iráku.

