Provoz na londýnském letišti City stojí. V Temži objevili nevybuchlou bombu z války

Bombu objevili v řece Temži kolem nedělních 6:00. Správa letiště London City cestujícím doporučila, aby na letiště nejezdili a kontaktovali svou leteckou společnost.

„Po nedělním nálezu munice z druhé světové války v doku Krále Jiřího V. zůstává dnes ráno letiště uzavřeno,“ uvedl na twitteru ředitel letiště London City Robert Sinclair. Zrušeny jsou podle něj všechny lety, v okolí letiště byla zřízena evakuační zóna. „Vyzývám všechny pasažéry, kteří měli dnes letět, aby na letiště nepřijížděli a kontaktovali své aerolinky,“ dodal Sinclair.

Podle BBC bude letiště pravděpodobně uzavřené celý den. To zkomplikuje cestování až 16 000 pasažérů.

/*json*/{"map":{"lat":51.526062186763795,"lng":0.025026095726063957,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":51.50375403629653,"lng":0.048204660415649414,"type":"1","description":"London City Airport"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Kromě letiště je od dnešního rána uzavřená také část městské dráhy DLR mezi stanicemi Pontoon Dock a Woolwich Arsenal. Evakuační zóna byla zřízena v okruhu 214 metrů, informoval server listu Evening Standard. Uzavřené jsou také přilehlé silnice.

Kvůli nálezu bomby u letiště London City byl dnes podle stránek Letiště Václava Havla zrušen jeden let do Prahy s příletem ve 14:10 SEČ a jeden let z Prahy ve 14:50 SEČ.