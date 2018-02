Našla se druhá černá skříňka havarovaného letadla. Před startem možná neprošlo odmrazením

video Pád letadla An-148 se řadí mezi nejhorší za posledních deset let v Rusku

Vyšetřovatelům se podařilo v pondělí nalézt druhou černou skříňku, která na palubě pořizovala záznam o průběhu letu. Tu první našli už v neděli a nejevila známky poškození. „Nalezená skříňka monitoruje rozhovory v kabině. Mohla by objasnit, co se stalo,“ věří spolupracovník ČT v Rusku Jiří Just.