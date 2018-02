Při útocích Izraele padlo šest syrských vojáků a jejich spojenců. Víme, co jsme zasáhli, vzkázal Izrael

Podle armády bylo při izraelské odvetě zasaženo íránské stanoviště, odkud byl vyslán dron, další čtyři íránské pozice a osm syrských. „Oni i my víme, co jsme zasáhli; dáme jim nějaký čas, aby to strávili a pochopili, jak jsme věděli, že máme zaútočit právě tam. Šlo o utajované pozice, ale my máme tajné služby a víme, co se tam děje. V sobotu jsme to dokázali,“ vzkázal do Sýrie Kac.