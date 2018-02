Asie nebo Afrika už francouzské firmy tolik netáhnou. Některé vrací výrobu na domácí půdu

Francouzské firmy začínají stahovat výrobu z ciziny. Přitom to není dlouho, co stovky z nich expandovaly do Asie, východní Evropy nebo severní Afriky za levnější pracovní silou. Teď ale některé zjišťují, že už se to nevyplácí. Značka „Made in France“ je navíc oblíbená a návrat znamená i nová místa na domácí půdě.