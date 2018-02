Žádné úroky a investice do alkoholu. V Německu roste zájem o bankovní služby podle Alláha

Do kolínské pobočky KT Bank u zdejší nové centrální mešity muslimské organizace Ditib si jen pár týdnů po jejím otevření uložilo peníze více než tisíc převážně muslimských klientů.

„Mezi 1,5 milionem muslimů v Severním Porýní-Vestfálsku je zastoupeno přes 20 tisíc podnikatelů tureckého původu, kteří zaměstnávají 130 tisíc lidí. Tady vidíme velký potenciál,“ řekl agentuře DPA ředitel pobočky Ayhan Cengizer.

Banka se řídí zvláštním pravidlem: ani klientovi ani sama sobě nevyplácí úroky. To vylučuje vedení spořicího účtu stejně jako úvěry, protože ty by se musely splácet s úroky. Investuje se jen do reálných aktiv, ne do cenných papírů, akcií nebo fondů.

Investice do alkoholového a tabákového průmyslu nebo do chovu vepřů jsou tabu, popisuje mluvčí akciové společnosti KT Bank v Německu Ferhat Aslanoglu. „Stejně nepřípustné jsou investice do zbraní nebo hazardu,“ dodává.