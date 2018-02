Dcera Borise Němcova: Rusko čeká stagnace ve všech oblastech

„Bude to stagnace ve všech oblastech – v politice, ekonomice, ve společnosti. Lidé, kteří jsou nezávislí, budou zažívat výrazný tlak. Politická represe bude silnější než dnes,“ myslí si ruská novinářka, jež po smrti svého otce přesídlila do Německa a pokračuje zde v jeho odkazu hlasité kritiky současných poměrů panujících v putinovském Rusku.

„Co se týče politiky, je možné ruský režim popsat jako autoritářský. Máme cenzuru, nefunguje skutečná politická soutěž. Neplatí u nás dělení moci, to znamená, že máme jen jednu moc, a to výkonnou. Neexistují nezávislé soudy a nezávislí poslanci v parlamentu. Toto jsou všechno klasické aspekty autoritářského režimu,“ zdůrazňuje Němcovová.

Pátrání po vinících smrti jejího otce pro ni rozhodně nekončí, třebaže ruská justice poslala loni v létě za mříže pětici údajných pachatelů. „Co mi vadí ze všeho nejvíce, je to, že se ruským vyšetřovatelům nepodařilo najít motiv toho atentátu, protože nechtějí přiznat, že šlo o politickou vraždu. Přitom celý svět ví, že to tak bylo. Když by to totiž udělali, znamenalo by to, že v Rusku není demokracie.“