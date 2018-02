Politika na olympiádě. Společný korejský tým hokejistek nemůže obléci dres amerického výrobce

Další sporná věc se seběhla kolem dresů pro hokejový ženský tým složený ze zástupkyň obou Korejí. Kvůli přítomnosti severokorejských reprezentantek v družstvu nebylo možné jeho členky obléci do trikotů od amerického sportovního giganta, společnosti Nike, neboť by to bylo v rozporu se zákony tamního ministerstva financí. To totiž oficiálně zakazuje americkým podnikům i jednotlivcům obchodovat s KLDR kvůli tamnímu vývoji vojenské jaderné technologie.

Dresy sponzorské firmy tak Severokorejky na hrách obléknout nesmějí – na led půjdou v náhradních od finského výrobce. Před odjezdem navíc budou muset vrátit i hokejky a brusle.

Snadná nebyla ani doprava severokorejské delegace do dějiště olympijských her, byť to má na území svého jižního souseda nejblíž. Soul si musel od Washingtonu vyjednat dočasné povolení pro let na přilehlé diktátorské území. Letadlo navíc nesmělo přeletět nad mimořádně přísně střeženou demilitarizovanou zónou a muselo použít trasu nad mořem.

Pomohou Hry otevřít dialog mezi Severní a Jižní Koreou?