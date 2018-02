Vězni v Srbsku pečují o zatoulané psy. Projekt má v odsouzených posílit empatii

Pravidelná péče o zvířata, čištění kotců, krmení, výcvik – to vše buduje správné návyky na cestě k resocializaci vězňů. „Práce se zvířaty je skvělá. Dělával jsem to i doma. Měl jsem mnoho psů. Co tu pracuji, tak mi čas utíká mnohem rychleji,“ říká vězeň Radomir Djakovič.

„Ty psy tady milujeme jako vlastní a byli bychom strašně rádi, kdyby všichni našli nový domov,“ říká Djakovič.