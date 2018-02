Kurdové zadrželi poslední členy „Beatles“. Islamisty, kteří mučili západní zajatce

Podle listu The New York Times jsou jména zadržených Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh. Vůdce jejich skupiny Mohammed Emwazi známý jako „džihádista John“ zahynul v roce 2015 při útoku amerického dronu. Čtvrtý terorista Aine Davis je v tureckém vězení na sedm a půl roku za terorismus.

Jejich obětí byl v roce 2014 i americký novinář James Foley . Podle The New York Times sťali kolem třiceti lidí. Kotey, muž ghansko-kyperského původu, se narodil v Londýně, Elsheikh pochází ze Súdánu.

„Osobně si myslím, že by měli dlouho a v bolestech umírat. Ale realisticky, to se nestane a s tím se musíme smířit. Nejlepší by bylo, kdyby je zavřeli a klíč zahodili. Nikdy by se neměli dostat zpátky do společnosti,“ říká dcera zavražděného humanitárního pracovníka Bethany Hainesová.

„Jsem velmi rád, že je dopadli, protože je to první krok k soudu a já jako oběť chci, aby byli souzeni. Chci mít jistotu, že budou čelit spravedlnosti,“ uvedl francouzský novinář Nicolas Henin, který byl 10 měsíců v zajetí IS.

Američané se o jejich zadržení dozvěděli už v polovině ledna, kdy jim oba muže Kurdové předali jako podezřelé z příslušnosti k teroristům. Identifikováni byli podle otisků prstů a biometrických údajů. Teď je vyslýchají. „Snažíme se z nich vytěžit nejnovější informace. Ale zatím jsme nic zásadního nezískali,“ řekl mluvčí amerického Velitelství střed John Thomas.