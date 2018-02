Přechodné období po brexitu? Nemusí vůbec být, naznačil vyjednavač Bruselu

Británie bude mít povinnosti, ale bez rozhodovacího práva

Evropská unie předpokládá, že v přechodném období bude Británie členem společného trhu, a zároveň se na ni budou vztahovat všechny povinnosti z toho plynoucí. Jako země mimo EU ale už nebude mít zastoupení v unijních orgánech a institucích a nebude se tak podílet na rozhodování o podobě pravidel.

„Osobně mám problém s pochopením některých britských postojů. O přechodné období požádali oni sami,“ podotkl unijní vyjednavač s tím, že nynější představa EU je faktickým prodloužením stávajícího „statu quo“ po určitou konkrétní dobu. „Je pochopitelné, že chceme udržet regulační a dohledovou strukturu a způsob, jak jsou uplatňována pravidla. Týká se to integrity jednotného trhu,“ vysvětlil Barnier s tím, že postoj Unie je logický.

Spory podle něj panují ohledně práv občanů EU po brexitu. Britská strana totiž nehodlá už domluvený obrys dohody o této věci aplikovat na ty unijní občany, kteří by do země přišli právě v době přechodného období. Londýn také žádá právo mít výhrady, pokud by nesouhlasil s nějakým novým pravidlem přijatým v průběhu přechodného období. A Britové se také chtějí v přechodném období dál účastnit některých unijních politik, třeba v oblasti bezpečnosti.

„Je málo času. Máme únor a příští říjen je třeba mít dohodu hotovou a připravenou k ratifikaci,“ poznamenal Barnier s tím, že Londýn musí přijmout důsledky britského rozhodnutí odejít z EU, jejích institucí a politik. Lídři 27 zemí Unie podle Barniera – pokud se do té doby podaří dojednat nyní probírané otázky – dají v březnu na summitu podrobné pokyny pro jednání o budoucnosti vzájemných vztahů.

Evropská komise tento týden zveřejnila svůj návrh části budoucí dohody o brexitu, která se možným přechodným obdobím zabývá. O textu, který vznikl na základě směrnic od členských států, budou nyní jednat členské země.