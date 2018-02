Čína potřebuje Afriku, ale Afrika Čínu ještě víc

Rozvojová pomoc „made in China“

Čínský premiér proto v květnu 2014 během návštěvy Etiopie oznámil vytvoření dvoumiliardového rozvojového fondu pro Afriku. Díky němu mají vzniknout tři desítky nemocnic, 150 škol a stovka projektů na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Číňané také začínají investovat do vzdělání mladých Afričanů. Společnost Huawei, které teče 15 procent celosvětových příjmů právě z Afriky, vytvořila pro 12 tisíc afrických studentů školící centra v Angole, Kongu, Egyptě, Keni, Maroku, Nigérii a Jižní Africe.

Podle Ťing Ku je i v zájmu Číny, aby její vztahy s Afrikou byly vzájemně prospěšné: „Čína aktivně prosazuje africkou industrializační strategii. Doufá, že v příštích deseti letech sem převede své výroby s nízkými platy.“ Klíčové podle ní bude to, zda africké vlády dokážou převzít kontrolu nad svými vztahy, jak se Západem, tak s Čínou. Tedy zda si dokážou stanovit své vlastní priority a vyjednávat se zahraničními partnery podle svých podmínek. „Je to na Afričanech. Potřebují si ujasnit, kdo bude hrát jakou roli,“ dodává.

Podle Financial Times znamená čínská přítomnost pro Afriku velký benefit – tím je možnost volby. Desítky let setrvávaly africké vlády ve vztazích se zahraničními dárci, které neslibovaly pro jejich země žádnou perspektivu. „A díky Číně se tradiční rozdělení rolí dárce-příjemce významně změnilo,“ říká zambijská ekonomka Dambisa Moyová. „Africké země potřebují obchod a investice. A Čína, nebo kdokoliv další včetně Indie, Ruska, Turecka či Brazílie, přináší do Afriky nové obchodování a investiční příležitosti. A to je dobrá zpráva.“