Americký Kongres schválil peníze pro vládu, čeká se na Trumpův podpis

Kongres Spojených států odsouhlasil dlouhodobé financování federální vlády. Učinil tak ale několik hodin poté, co vládě o půlnoci místního času (6:00 SEČ) došly peníze na její provoz. Dopady krizové situace ale nebudou nijak vážné, neboť peníze zákonodárci zajistili ještě před začátkem pracovního dne. Pokud by ale Kongresem návrh na rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky neprošel, musely by doma nuceně zůstat stovky tisíc státních zaměstnanců, úřady by pak fungovaly jen v nouzovém režimu.