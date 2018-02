Ruští hackeři napadli e-maily lidí z amerických zbrojovek, zajímají je hlavně drony

„Ruské pokusy dostat se k našim osobním nebo pracovním e-mailům nebo účtům na sociálních sítích představují vážnou hrozbu,“ upozornil bývalý poradce úřadu ředitele amerických tajných služeb Charles Sowell.

Hackeři cílili na malé i velké ryby obranného průmyslu. Napadení experti netušili, že jim někdo doslova čte přes rameno. „Máme řadu odborníků, kteří trávili mnoho let výzkumem. Nahlédnutí do jejich uvažování, aniž by si to uvědomovali, může mít potenciálně významné využití,“ obává se Keven Gambold, generální ředitel podniku Unmanned Experts.