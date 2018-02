Ombudsmanka EU napomenula Jourovou za její slova o Čapím hnízdu

Český stěžovatel našel v rozhlasovém rozhovoru z 24. března 2016 několik sporných vyjádření Jourové: z interview například dovodil, že podle názoru Jourové – někdejší významné členky hnutí ANO Andreje Babiše – měla farma Čapí hnízdo nárok na evropskou dotaci. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, přitom patřila do přelomu let 2007 a 2008 právě do Babišovy společnosti Agrofert.

Jourová navíc v rozhlase hovořila před tím, než skončilo policejní vyšetřování i šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Podle ombudsmanky EU Emily O´Reillyové by bylo „moudré, správné a zcela odpovídající“, kdyby se Jourová v rozhlasovém interview zdržela odpovědí ke kauze Čapího hnízda. Důvody ke zdrženlivosti byly podle ombudsmanky čtyři: citlivá povaha případu; fakt, že se týkal finančních zájmů EU; pokračující šetření OLAFu a skutečnost, že věc se dotýkala jejího někdejšího stranického šéfa.