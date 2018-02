Dohodnuto. Po celonočním jednání se v Německu rodí další velká koalice

Přesun ministerstva financí, které by mohl vést dosavadní hamburský primátor Olaf Scholz, je považován za jednoznačně největší změnu poměrů v koalici, která Německo vedla už v uplynulém volebním období. Pozorovatelé ho vnímají jako jednoznačný úspěch SPD, a naopak oslabení Merkelové, jejíž CDU resort posledních osm let vedla.

Ministrem vnitra se v nové vládě má stát šéf CSU a končící bavorský premiér Horst Seehofer. Konzervativní unie má nově vést ministerstvo hospodářství. Jeho Křesťanskosociální unie si má udržet resorty dopravy a rozvojové pomoci.

Křesťanští demokraté sice mají získat ministerstvo hospodářství, to se ale svým významem resortu financí zdaleka nevyrovná. Z dalších úřadů si CDU udrží například ministerstvo obrany.

Současný šéf SPD Martin Schulz se chce stát ministrem zahraničí Německa, podle Süddeutsche Zeitung ho v čele strany nahradí ho šéfka poslanců Andrea Nahlesová.

Merkelová se už dříve nechala slyšet, že chce, aby polovina postů za její stranu byla obsazena ženami. Dobré šance na udržení ve vládě i díky tomu má ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Očekává se, že do kabinetu nově vstoupí sárská ministerská předsedkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je pro budoucnost považována za možnou nástupkyni Merkelové na čele vlády.

Výsledný dokument ještě budou muset schválit sjezdy CDU a CSU a především vnitrostranické referendum SPD. Právě souhlas více než 460 tisíc sociálních demokratů není ale úplně jistý, řada straníků totiž další vládu pod vedením Merkelové odmítá.

#Stegner und TSG verlassen völlig erschöpft die #Groko Verhandlungen. „Erstmal frisch machen, damit wir gleich wieder gut aussehen“. Gibt übrigens keine Feldbetten bei der @CDU, sagt @Ralf_Stegner. Mehr Infos gibt es nicht. pic.twitter.com/kdyvpPUWFv — Jürgen Klöckner (@herrkloeckner) February 7, 2018

Nejspokojenější mohou být podle pozorovatelů sociální demokraté, kteří vedle financí povedou i silné resorty zahraničí a práce a sociálních věcí. V čele německé diplomacie zřejmě stane předseda SPD Martin Schulz, a to navzdory tomu, že v minulosti jasně vyloučil, že by vstoupil do vlády pod Merkelovou. Také Schulz počítá s tím, že nejméně polovina postů za sociální demokraty připadne ženám.

Podle průzkumu agentury INSA, o kterém informoval deník Bild, by v případě voleb strany plánované velké koalice nyní nezískaly v parlamentu většinu. Konzervativci z CDU/CSU by dostali 30,5 procenta a sociální demokraté dokonce jen 17 procent hlasů. V loňských zářijových volbách CDU/CSU získala 32,9 a SPD 20,5 procenta hlasů.

Merkelová povede už třetí velkou koalici

Pokud sjezd SPD udělí nakonec souhlas, mohla by už třetí velká koalice za poslední čtyři volební období vzniknout v první polovině března. Vytváření vlády v Německu ještě nikdy netrvalo tak dlouho jako nyní.

Velká koalice bývala v Německu ojedinělým řešením, ale za poslední tři volební období od roku 2005, kdy se kancléřkou stala Merkelová, takové vládní spojenectví vzniklo už dvakrát.

Mnoho sociálních demokratů poukazovalo na to, že když jejich strana do velké koalice vstupovala za Merkelové poprvé, získala ve volbách 34,2 procenta hlasů. V loňských volbách už jich dostala jen 20,5 procenta, což byl nejhorší výsledek od druhé světové války. Proto by podle kritiků nyní měla SPD jít do opozice, aby měla čas na vnitřní obnovu.

„Ironií je, že pro šéfa SPD Martina Schulze, který po volbách prohlašoval, že strana musí za každou cenu odejít do opozice a zregenerovat se, je nyní jedinou možností pro vlastní regeneraci sloužit ve vládě pod kancléřkou Merkelovou,“ podotkl v lednu k situaci šéfa SPD magazín Cicero.