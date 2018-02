Kongresmani schválili další dočasné peníze pro vládní úřady. Návrh čeká na souhlas Senátu

Možný scénář podle bývalého zpravodaje ČT v USA Martina Řezníčka je, „že by se kongresmani shodli na krátkém rozpočtu na několik týdnů. Tedy vlastně na pokračující rezoluce, která znamená víceméně provizorní rozpočet. A v rámci této dohody by potom během několika týdnů dospěli už k velké dohodě. Jestli se tak stane nebo ne, uvidíme v příštích několika desítkách hodin.“

„Pokud Senát schválí provizorní rozpočet, tak 23. března bude federální vláda stát před stejnou situací, kdy USA nebudou mít schválené peníze na její provoz, pokud se do té doby nestane něco jiného,“ připomíná Řezníček.

Ani demokraté, ani republikáni si nepřejí, aby stejně jako v lednu došlo k platební neschopnosti vlády. Prezident Donald Trump ale v úterý řekl, že by ji přivítal, pokud by se Kongres nedohodl na imigrační reformě, která „zabrání pronikání zločinců do země“.