Assange se zatím z ambasády nedostane, Britové nechali zatykač v platnosti

Švédská prokuratura ale loni v květnu zastavila předběžné vyšetřování údajného sexuálního násilí, a podle Assange by tak měli stíhání zastavit i Britové.

Assange se před vydávacím řízením uchýlil na ekvádorskou ambasádu v obavě, že by ho Švédsko vydalo do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů, například o válce v Iráku či Afghánistánu.

Proti zrušení britského zatykače se již dříve vyslovila britská prokuratura. Podle ní by neměl být Assange odměněn za to, že švédské vyšetřování přečkal v úkrytu. Stockholm se totiž rozhodl vyšetřování zastavit s odůvodněním, že není reálná šance dostat Assange k výslechu do Švédska.

Pobyt zakladatele WikiLeaks na ekvádorské ambasádě se už protáhl na více než pět a půl roku a britská média nedávno na základě posledních pozorování lékařů uvedla, že jeho současná životní situace má „nebezpečný“ vliv na jeho zdraví. Prezident Ekvádoru Lenín Moreno navíc prohlásil, že Assange působí jeho vládě „vícero potíží“.

Assange by se do Ekvádoru, který mu udělil azyl a v prosinci také občanství, rád přestěhoval. Ekvádorská vláda ale na začátku roku uvedla, že ambasádu neopustí, dokud nebude mít zaručen bezpečný odchod.

Assange proslavily úniky WikiLeaks

Julian Assange už od konce 80. let minulého století působil jako hacker v různých skupinách, které se nabourávaly do databází nadnárodních firem či státních institucí, australských či amerických. V souvislosti s tím byl v polovině 90. let obviněn z několika trestných činů, nakonec vyvázl s pokutou.