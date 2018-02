Na trajekt s umělci z KLDR čekali v Jižní Koreji demonstranti

Soul zakázal všem severokorejským plavidlům vstup do svých přístavů v květnu 2010 v reakci na potopení jihokorejské válečné lodi. Při neštěstí tehdy zahynulo 46 členů jihokorejského námořnictva. Podle mezinárodního vyšetřovacího týmu korvetu Čchonan tehdy zasáhlo severokorejské torpédo. KLDR svůj podíl na tragédii popírá. Soul následně přerušil většinu styků se svým severním sousedem, včetně turistiky, obchodu a humanitární pomoci.

Kangnung také hostí některé olympijské soutěže, včetně turnaje hokejistek, do něhož se zapojí společný korejský tým. Severokorejští umělci by měli vystoupit také v neděli v národním divadle v jihokorejské metropoli Soulu.Severokorejští umělci budou na lodi Mangjongpong 92 i přespávat, minimálně v prvních dnech před cestou do Soulu, což má evidentně zabránit jejich stykům s řadovými Jihokorejci. Soubor Samčijon zahrnuje hudebníky orchestru, zpěváky a tanečnice, v čele s jednou z nejznámějších severokorejských zpěvaček Hjon Song-wol.

Se zpěvačkou měl údajně v minulosti vztah vůdce Kim Čong-un. V roce 2013 se objevily zprávy, že ji nechal diktátor popravit za šíření pornografie, o devět měsíců později se ale znovu objevila na veřejnosti.