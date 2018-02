Rusko vyznamená pilota, který se údajně odpálil v obklíčení syrských rebelů

Major Filipov podle Moskvy vykonal v Sýrii desítky letů, během kterých likvidoval teroristy a chránil konvoje s humanitární pomocí, než jej v sobotu sestřelili teroristé přenosnou protiletadlovou raketou.

„Pilot se snažil do poslední chvíle udržet letoun ve vzduchu a stačil velitelství ohlásit, že byl zasažen raketou. Poté, co se katapultoval, přistál u obce ovládané teroristy. Do posledních minut svého života sváděl nerovný boj s pomocí osobní zbraně. Poté, co jej teroristé obklíčili a těžce zranili, se ruský důstojník vyhodil do povětří granátem,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax.

Exilová Syrská observatoř pro lidská práva, která sídlí v Londýně, předtím uvedla, že rebelové pilota zajali a následně zabili.