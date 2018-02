Super Bowl, to je nejdražší čas na nejdražší reklamy. Oslava chipsů či aut stojí jako celovečerní film

přehrát video Horizont ČT24: Super Bowl je nejdražší reklamní prostor na světě

Televize NBC, která Super Bowl přenáší, si za třicet vteřin vysílacího času účtuje přes 5 milionů dolarů, v přepočtu více než 100 milionů korun. Ani tak nemá o zájemce nouzi. Před diváky se v jedné z nejvíce sledovaných show světa chtějí blýsknout desítky největších firem, ale i celé země. Letos třeba Austrálie, která si neváhala vystřelit i ze slovníku amerického prezidenta Trumpa.

Video of Tourism Australia Super Bowl 2018 Teaser, Dundee Official Cast Title

Kampaně se plánují i rok dopředu a na rozpočet nikdo nehledí. „Produkční náklady jsou v podstatě jako na celovečerní film a určitě se to vyplatí. Sestavují se žebříčky nejlepších, nejzábavnějších a bůhvíjakých reklam, a která to bude, na to se sází,“ vysvětluje reklamní expert a prorektor Vysoké školy kreativní komunikace Martin Charvát.

Video of DORITOS BLAZE vs. MTN DEW ICE - 2018 Super Bowl Commercial with Peter Dinklage and Morgan Freeman

„Ve zprávách a na sociálních sítích se o tom, co se bude dít, mluví déle než pak o tom, co se skutečně stalo. Pokud jde o mediální pokrytí, řekl bych, že je to největší událost roku,“ tvrdí manažer a rozhodčí amerického fotbalu Ciaran Kelly.

Video of ETRADE Super Bowl Commercial 2018 "This Is Getting Old"

Dlouho před startem například řešila média otázku, jestli s sebou Justin Timberlake v poločase přivede na pódium virtuálního Prince. Hvězda z hudební síně slávy se nakonec dva roky po smrti skutečně na stadionu objevila, a to na bílém plátně.

Video of Justin Timberlake covers Prince at Super Bowl half-time show

Letos se ovšem psalo i o tom, že centrum Filadelfie se v noci na pondělí proměnilo v zelený kotel. Historicky první výhru tamních Eagles v dějinách Super Bowlu slavily stovky tisíc fanoušků, kteří za sebou nechali spoušť.

Video of Amazon 2018 Super Bowl Commercial | Alexa Loses Her Voice (Cardi B, Gordon Ramsey)

Říká se, že celá řada Američanů finálový zápas sleduje už jen kvůli show a reklamním spotům. Podle Ciarana Kellyho, který stál u zrodu české ligy amerického fotbalu a dodnes její zápasy píská, je ale na prvním místě sport.

Video of Pepsi Super Bowl Commercial 2018 Cindy Crawford, Britney Spears