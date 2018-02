„Chilský zázrak“, který inspiroval svět. Pinochet dal ekonomice svobodu, milionům lidí v bídě však nepomohl

Porušování lidských práv i vraždy oponentů. Hlavně tento odkaz po sobě zanechal generál Augusto Pinochet, který ale zároveň učinil z Chile jednu z nejbohatších zemí Jižní Ameriky, jež si nyní připomíná 200 let od získání nezávislosti. Důraz na volný trh a privatizaci vedly v polovině 70. let k nebývalému růstu – „chilskému hospodářskému zázraku“, jenž později inspiroval celý svět. Radikální reformy inspirované Chicagskou školou s sebou ovšem nesly řadu negativ od vysoké nezaměstnanosti až k vysoké míře chudoby. I když se situace po demokratizaci země po roce 1990 zlepšila, sociální propast přetrvala – mnozí Chilané nemají šanci na kvalitní vzdělání a zdravotní péči. Na rozdíl od ostatních jihoamerických zemí se však Pinochetově režimu jedna zásadní věc podařila – vytvořil v zemi střední třídu. Chile nyní slaví 200 let od podpisu deklarace nezávislosti na španělském impériu.