V Bruselu soudí veřejného nepřítele číslo jedna. Abdeslam je podezřelý z útoků v Paříži

Tři dny po Abdeslamově zatčení udeřili teroristé v Bruselu

Belgičtí policisté jej nakonec našli v jednom z domů v bruselské části Forest. Při razii 15. března 2016 Abdeslam a další islamista Sofiane Ayari tři policisty postřelili a dokázali utéct. Třetí radikál Mohamed Belkaid, který se s nimi skrýval, při incidentu zahynul.

Abdeslama se nakonec podařilo o pár dní později zadržet v bruselské čtvrti Molenbeek. Čtyři dny po jeho zatčení zaútočili teroristé na letišti a v metru v Bruselu. Atentát si vyžádal 32 mrtvých.

U soudu se mají Abdeslam s Ayarim zodpovídat z pokusu o vraždu policistů a nedovoleného ozbrojování, obojí „v souvislosti s terorismem“. Abdeslama vydala Belgie předloni kvůli teroristickým útokům v Paříži do Francie.

„Je jasné, že ve Francii bude souzen za skutky spáchané ve Francii. A pokud ho tam odsoudí, je zřejmé, že oba tresty bude vykonávat současně. Co konkrétně to znamená, to se uvidí,“ říká prezident soudu 1. instance v Bruselu Luc Hennart.