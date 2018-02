Migrační zákon hýbe Belgií. Vláda navrhuje, aby policie mohla vstupovat do domů

Sporný zákon, o kterém v těchto týdnech diskutuje belgický federální parlament, rozdělil belgickou veřejnost na dvě poloviny. První z nich reprezentuje autor zákona, vlámský nacionalista a státní tajemník pro migraci Theo Francken. Jeho stoupenci říkají, že nařízení neznamená nic protiprávního. Pokud je někdo v Belgii ilegálně, nesmí se skrývat.

Zastánci zákona upozorňují, že část migrantů v Belgii o azyl žádat nechce a jen čeká, jestli se dostane dál, třeba do Británie. Policie by podle nich měla dostat prostředky, jak migranty kontrolovat. „Nový zákon dává policii povolení pouze ke vstupu do domů, nikoli k jejich prohledávání,“ tvrdí Franckenova stranická kolegyně Sarah Smeyersová.

Druhá polovina veřejnosti, která zákon odmítá, o sobě už několik týdnů dává vědět hlasitými demonstracemi nejen v ulicích Bruselu. Zastánci ochrany soukromí a pomoci lidem v nouzi tvrdí, že co se děje za dveřmi jejich domů, je jenom jejich věc.