Den „D“ pro Německo? Koaliční smlouva se rýsuje, Merkelová čeká tvrdá jednání s SPD

Shoda na příchozích běžencích

Na rozdíl od těchto oblastí už vyjednavači našli shodu například v otázkách migrace, ochrany klimatu, zemědělství a bytové či evropské politiky.

Vznikající vláda se již dohodla na tom, že by do Německa nemělo přicházet více než 180 000 až 220 000 běženců ročně. Zároveň by ale každý migrant měl mít možnost podat žádost o azyl. Počínaje srpnem bude podle německých médií do Německa moci přicházet měsíčně až 1000 rodinných příslušníků běženců s doplňkovou ochranou.