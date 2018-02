Novou jadernou doktrínu USA kritizuje i Čína

Moskva v sobotní reakci uvedla, že 74stránkový materiál je očividně konfrontační a protirusky zaměřený.

V obsáhlém přehledu americké jaderné strategie vypracovaném Pentagonem se rovněž uvádí, že Washington chce odradit Peking od chybného předpokladu, že jakékoli použití jaderných zbraní, byť omezené, je přijatelné.

„Čínská strana vyjadřuje důrazný nesouhlas“ s tímto dokumentem, uvedl mluvčí čínského ministerstva obrany Žen Kuo-čchiang. „Doufáme, že USA opustí mentalitu studené války a seriózně převezmou svou zvláštní a prioritní odpovědnost za své jaderné odzbrojení,“ dodal.

Jaderná výzbroj má zastrašovat

Trumpova jaderná doktrína se však rozchází s Obamovou vizí ohledně postupného snižování významu jaderných zbraní v americké obranné politice. Stejně jako Obama uvažuje Trumpova vláda o použití jaderných zbraní pouze za zcela mimořádných okolností, aniž by ale přesně definovala, co to znamená.