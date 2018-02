Severnímu Irsku po brexitu přibývá turistů. Ubývá ale lidí, kteří přišli z EU za prací

Může za to oslabení libry, vyvolané brexitem. Levnější libra sice přivádí víc turistů z Evropy do Severního Irska, ale má to i své stinné stránky. Pro pracovníky z Evropské unie v severoirských barech, restauracích nebo hotelích znamená slabší měna snížení platu. Někteří z nich proto odchází.

Cizinci přitom představují čtvrtinu personálu v severoirském pohostinském průmyslu. Ten se kvůli jejich nedostatku ptá, koho bude v budoucnu zaměstnávat, když se mu v posledním roce a půl tolik daří. „Zabere to další dva roky, abychom viděli, jaké dopady to přinese. My ale budeme chtít přivítat co nejvíc návštěvníků,“ dodala Hendersonová.

BeerExit nechutná všem. Tak jako brexit

„Díky změně kurzu měna klesla o tolik, že máme víc lidí z eurozóny, kteří přichází do Severního Irska. Já osobně bych ale radši zůstal v EU,“ přiznal James Huey, který si v bývalých kasárnách pro britské vojáky založil první pivovarský restaurant v Severním Irsku. Z odchodu Spojeného království z EU má obavy, přestože turistů přibylo.