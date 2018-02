Do nových zbrojních závodů se zatáhnout nenecháme, reaguje Rusko na Trumpovu jadernou doktrínu

Prezident Donald Trump chce podle svých slov mimo jiné Rusy odradit od toho, aby Evropanům vyhrožovali jaderným útokem. USA se proto zaměří na vývoj a výrobu nových nukleárních hlavic. Moskva musí být podle Donalda Trumpa přesvědčena, že by za případný útok proti americkým spojencům zaplatila nepřijatelně vysokou cenu. Arzenál má být ale použit jen v naprosto výjimečné situaci.

„Už při prvním pohledu padne do očí konfrontační náboj a protiruské zaměření tohoto dokumentu. S politováním konstatujeme, že USA svou politiku rozsáhlého hromadění jaderných zbraní ospravedlňují poukazováním na modernizaci jaderných sil Ruska a na údajný růst role (našich) jaderných zbraní…,“ uvedlo ministerstvo zahraničí s tím, že Rusko podnikne potřebné kroky k zajištění vlastní bezpečnosti.

„Máme svou strategii: rozumnou a uváženou. Pro nás je hlavní neopakovat chyby Gorbačovova období, nenechat se zatáhnout do zbrojních závodů, ale zabývat se realizací vlastního vývoje a uvážlivě a zároveň efektivně hodnotit, co se děje,“ řekl Šamanov.

Podle jeho přesvědčení by reakce na podobné akce Spojených států měla být „rozumná a uvážená“.

Podle Šamanova se Američané touto doktrínou snaží obnovit svůj status jediného mocenského vůdce ve světě pomocí dalšího kola zbrojních závodů. „Lze předpokládat, že (ze strany USA) budou snahy odstoupit od různých dohod, které byly garantem posledních let. Pravděpodobně je také možné očekávat kroky ve vesmíru i další věci,“ míní předseda výboru Státní dumy pro obranu.

Podle bývalého českého velvyslance v USA a v Rusku Petra Koláře nová jaderná doktrína Spojených států odráží současnou realitu. Spojenci v Severoatlantické alianci by ji měli podle něho přivítat.

Po nástupu do čela sovětských komunistů v roce 1985 zahájil změny, které měly reformovat komunistický systém a dodat sovětskému impériu novou sílu, měly ale opačný účinek – Sovětský svaz se rozpadl a komunistický systém se zhroutil. Změny nicméně pomohly k návratu demokracie do bývalého komunistického bloku.

Michail Gorbačov stál v čele Sovětského svazu koncem 80. let a od března 1990 do prosince 1991 byl jeho prvním a zároveň posledním prezidentem, než se Sovětský svaz rozpadl.

„Nežijeme v ideálním světě a hrozby, na které nová jaderná doktrína USA reaguje, jsou skutečné. Rusko, Čína, Severní Korea i Írán ohrožují nejen USA, ale i své sousedy a především celou naši západní liberálně demokratickou civilizaci,“ řekl Kolář.

Podle něj je vždy lepší prevence než náprava spáchaných škod, mír je podmíněn i připraveností na válku.

„Stačí si prostudovat ruskou vojenskou doktrínu a je zřejmé, že USA a NATO, tedy i my, jsou putinovským Ruskem vnímány jako hlavní nepřítel,“ uvedl Kolář.

Rusko podle něho zbrojí a posiluje své vojenské kapacity. „A aktivity Číny v Jihočínském moři také nemohou nikoho nechat na pochybách. Co se týče Severní Koreje a Íránu, není to snad třeba ani komentovat. Nová jaderná doktrína Spojených států by měla být spojenci v NATO přivítána,“ zdůraznil Kolář.